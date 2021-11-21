Александр Волошин рассказал своим подписчикам, сколько он потратил на кольцо для украинской певицы и блоггерши Анны Тринчер. По его словам, за украшение от Cartier он заплатил 2500 долларов, что составляет более 66 тысяч гривен. Об этом он сообщил в Instagram-сторезе. Кроме того, чтобы удивить любимую скандальный блоггер заплатил еще 500 долларов (более 13 тысяч гривен), чтобы кольцо сгустилось сверху.

Скриншот из Instagram

Александр Волошин и Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official) Отметим, что Волошин предложил своей девушке выйти за него замуж еще в октябре во время отдыха в Турции, но стало известно только недавно. Александр пригласил окружающих пару байкеров и подарил девушке огромный букет роз. Пара планирует сыграть свадьбу летом 2022 года. При этом они хотят совершить торжество в необычном стиле. Семья Анны Тринчер отреагировала на эту новость без большого энтузиазма. Кроме того, мать певицы позвонила ей выяснять отношения. Бабушка девушки считает, что внучке еще рано выходить замуж. Мы также писали о том, что Анна Тринчер опозорилась в отделении полиции. Сначала она пожаловалась поклонникам о том, что у нее украли деньги с карты. Затем вместе с мамой ушла в отделение полиции писать заявление. В итоге она вспомнила, что деньги никто не воровал, а это она их перевела на карту своего сотрудника и забыл об этом.