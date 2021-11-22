В понедельник, 22 ноября, вооруженные формирования РФ четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один из которых из запрещенного вооружения. В результате обстрелов получил ранение украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС. Так, в направлении Попасной оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. При этом в сторону Прицепиловки боевики дважды совершили обстрелы, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В районе Лебединского пророссийские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм. "В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении. В штабе добавили, что подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи отражения и сдерживания вооруженной агрессии России.