Мюнхенская "Бавария" из-за ситуации с коронавирусом в клубе везет на матч Лиги чемпионов УЕФА с "Динамо" в Киев только 18 игроков. Из них три сыграли за основу не более 10 матчей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "Баварии". Согласно заявке, в список вошли только 18 игроков "Баварии", в том числе три вратаря. Таким образом, на скамейке запасных будет пять полевых игроков, которых как раз хватит, чтобы провести замены по ходу матча. При этом на матч заявлены Танги Ньянзу, Малик Тиллман и Марк Рока, проведшие за основу менее 10 матчей. Заявка "Баварии" на матч с "Динамо": вратари: Нойер, Ульрайх, Фрюхтль защитники: Ричардс, Павар, Дэвис, Сарр, Эрнандес, Ньянзу полузащитники: Горетцка, Забитцер, Рокко, Толиссо, Тиллман нападающие: Левандовски, Сане, Коман, Мюллер Напомним, ранее РБК-Украина писала, что "Бавария" накануне матча с "Динамо" отправила нескольких игроков на карантин – Сержа Гнабри, Джамала Мусиала, Эрика Максима Чупо-Мотинга и Микаэля Кюизанса.