В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 22 ноября — во многих областях сегодня прогнозируются дожди.
Осадки ожидаются на западе, местами на востоке страны, а также в Херсонской области. На остальной территории без осадков.
Воздух днем прогреется до 6-8 градусов тепла, на юге 9-14 градусов тепла.
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида ранее отмечал, что климат в Украине в следующие 100 лет станет более жарким. В средних широтах, не говоря уже о южных регионах, зимы не будет совсем.
Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочные прогнозы погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине на Новый год 2022 будет бесснежной, но морозной. Согласно прогнозу погоды, температура воздуха опустится до отметки -15 градусов.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух говорит, что примерно 60% зимнего периода будет аномально тепло, однако 40% времени – будет холодно и временами даже очень холодно.
Народный синоптик Владимир Деркач озвучил прогноз погоды на ноябрь и декабрь. Погода в Украине зимой 2021-2022 будет хоть и морозной, но «мягче» предыдущей и без обильных снегопадов.
Глобальное потепление пока не отразится на традиционной для нашего региона зиме, она будет довольно холодной.