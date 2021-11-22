Европейский союз начал технические переговоры с Белоруссией о репатриации мигрантов. В частности, переговоры ведутся с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг. "Мы находимся в контакте с рядом белорусских собеседников, я могу вспомнить контакты с Министерством иностранных дел на разных уровнях", — сказал он. По словам Стано, Боррель дважды разговаривал с Министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем за последние семь дней. Также состоялись несколько разговоров между функционерами Европейской службы внешних действий и белорусского МИД низшего ранга. "По нашему мнению, общение идет в соответствии с тем, что мы говорили: Мы ищем возможность для технических переговоров между агентствами ООН и белорусскими партнерами с целью помощи и упрощения репатриации оказавшихся в Беларуси людей", — добавил Стано. Напомним, ранее Ирак зарегистрировал 170 заявок от желающих вернуться на родину застрявших в Беларуси граждан.