Астролог Павел Глоба говорит, что представителей трех знаков зодиака ждут судьбоносные события в декабре 2021 года.

Об этом пишет slovofraza.

Телец, для вас первый месяц зимы обернется переменами в личной жизни. Если вы не измените свое отношение к семье, то партнер может решить, что вы к нему остыли, более того, сделать первым шаг к разрыву.

Близнецы, по мнению Павла Глобы, вы можете столкнуться с предательством. которое будет исходить от приятели с близкого круга. Семейным знакам желательно больше времени проводить с партнером, своей занятостью любимого человека можно толкнуть… Даже на измену.

Рак, астролог прогнозирует вам позитивные перемены в финансах. Не исключено, что у вас в декабре появятся варианты для дополнительного заработка, рассмотрите их все, остановившись на наиболее привлекательном.

Гороскоп на ноябрь 2021 года для всех двенадцати знаков Зодиака по картам Таро расскажет, кому больше всего повезет в конце осени, а кому придется преодолевать трудности. Прогноз охватывает такие важные сферы жизни каждого из нас, как финансы, отношения, работа, здоровье.