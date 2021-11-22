Курс доллара на межбанке в продаже 22 ноября 2021 по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 18 копеек до 26,77 гривен за доллар, курс в покупке до 26,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,12 гривен за евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдиллинг". Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,7500 – 26,7700 грн/доллар, евро 30,1044 – 30,1269 грн/евро, российский рубль 0,3572-0,3576 грн/рубль. Напомним, 22 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,5500 – 26,5700 грн/доллар, евро 30,0307 – 30,0533 грн/евро, российский рубль 0,3613 – 0,3618 грн/рубль. Курс НБУ Курс доллара вырос до максимума за два месяца. Национальный банк Украины (НБУ) на 23 ноября 2021 установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар. Курс вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем.