Мошенники создали поддельный сайт ПриватБанка. С его помощью они воруют деньги украинцев.

Своей историей на «Минфине» поделилась клиентка банка под ником Alena2021.

По ее словам, она продавала детскую игрушку. Покупатель сбросил чек об оплате.

«Нажимаю на ссылку и меня опрокинуло на сайт privat24.perekazu.com (кстати сайт так и работает и продолжает грабить), оформленный очень похоже на приложение Приват24 (я вообще подумала, что открывается мое приложение). Далее, как обычно, введите логин и пароль, звонок от банка подтвердите вход в Приват24 и открывается мой кабинет. Проверив отсутствие поступления суммы, конечно же, ждем несколько минут и заходим и проверяем снова (процедура та же: логин, пароль, звонок-подтверждение) и вот оно: на счету кредитной карты «0» без смс, звонка с дополнительными вопросами, уточнениями», — пишет она.

Клиентка продолжает:

«Позвонила на горячую линию и прошу: «Блокируйте сумму и карточку!», а оператор: «да, вижу, что по Вашей карте проводится операция», говорю: «блокируйте!», а он «переключаю на специалиста, который занимается заявками на возврат средств». Составили заявку с формулировкой: «возврат средств, в связи с мошенническими действиями». На следующий день оператор горячей линии уже говорит, что «подозрение на мошеннические действия, потому что отмечен код 3dSecure», говорю «не может быть, не было никаких подтверждений от меня». В отделении вообще никто не может, даже чек предоставить, только платную выписку по счету, на горячей линии, чтобы выдать выписку за один день, спросили всю возможную личную информацию. Заказала у оператора распечатку звонков и насколько все стало понятно! Обращение на горячую линию 15:42 (совпадает со временем оформления заявки № 1742269), а в 15:45 поступает смс – «развлечения ПриватБанк, а в тексте смс: «ваши карты заблокированы». То есть защиту от мошенников Приватбанк не предоставляет, ведь сам с ними сотрудничает».

В ПриватБанке заявили, что не сотрудничают с мошенниками: «Если вы продаете товар на интернет-площадке, для получения перевода на карту за продажу товара необходимо указать только номер карты, о чем мы неоднократно предупреждали». Клиентке посоветовали обратится к правоохранителям.

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