Сегодня, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано уже 3 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Причепиловки оккупанты дважды совершили обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов «референдума» 2014 года в Донецкой области. Мужчина призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к «ДНР».

Накануне Bloomberg сообщил, что американская разведка раскрыла планы России относительно возможного вторжения в Украину. По их информации, атака возможна, как из оккупированного Крыма, так и через границу из России или Беларуси.