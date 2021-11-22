Правоохранители в Закарпатской области остановили автомобиль с четырьмя украинцами. В машине также находились 10 иностранцев без документов, предположительно из Бангладеш. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы. Автомобиль Volkswagen правоохранители остановили на окраине села Большие Лазы Ужгородского района Закарпатской области. В машине находились четыре гражданина Украины и 10 иностранцев. У последних не было никаких документов. Предварительно они выходцы из Бангладеш. По данным следствия, украинцы планировали помочь иностранцам нелегально попасть в страны ЕС. Решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела по ч. 2 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Действия иностранцев подпадают под ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Напомним, ранее в Литве задержаны двое украинцев за перевозку нелегальных мигрантов.