Луганская областная прокуратура квалифицировала обстрел Новозвановки на прошлой неделе как нарушение законов и обычаев войны. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора. Сообщается, что в ночь с 19 на 20 ноября 2021 года незаконные вооруженные формирования произвели минометный обстрел прифронтового поселка Новозвановка Северодонецкого района. "В результате повреждены окна, стены, заборы и крыши пяти жилых домов, здание сельхозназначения, транспортное средство, а также линия электропередач", – говорится в сообщении. На месте следователи обнаружили осколки боеприпасов, выпущенных из миномета калибра 122 мм. Прокуратура отмечает, что подобные действия представляли прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения. Это указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны боевиков, подконтрольных русской Федерации. Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов Новозвановки и Екатериновки в Луганской области были разрушены жилые дома. А обстрелы населенных пунктов в Донбассе 7 ноября квалифицировали как теракты.