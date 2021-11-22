В селе Тарасово Волынской области мужчина выпрыгнул из окна 4 этажа в COVID-больнице. Накануне он разговаривал со своей дочерью.

Об этом сообщает издание «Волынские новости».

Трагедия произошла 21 ноября. 78-летний мужчина позвонил дочери и выпрыгнул из окна медучреждения. Уроженец Львовской области погиб. Сообщается, что мужчину должны были выписывать из больницы.

В полиции рассказали, что при поверхностном осмотре следов насилия не обнаружено, тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи зарегистрировали сведения об этом случае и готовятся начать уголовное производство по ст. 115 с примечанием «несчастный случай».

В городе Дубно Ровенской области в роддоме от COVID-19 скончалась 20-летняя беременная Елена Боровец. Она была на седьмом месяце беременности, спасти ребенка также не удалось. Врачи говорят, ситуацию усугубила бронхиальная астма, родственники имеют претензии к медикам и опубликовали последнюю переписку с пациенткой.