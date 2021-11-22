В Киеве анонсировали концерт Михаила Шуфутинского. Российский музыкант внесен в базу "Миротворца" за посещение оккупированного Крыма. Анонс концерта вызвал возмущение украинцев в социальных сетях. Анонс концерта разместили на странице в Facebook оператора Concert.ua. Концерт российского шансонье Михаила Шуфутинского намечен на 8 марта 2022 года. Он состоится во Дворце спорта в Киеве. Цены на билеты стартуют от 590 гривен, но таких билетов почти не осталось. Средняя цена билета от 1490 до 5990 гривен. Анонс концерта вызвал возмущение в социальных сетях, поскольку Шуфутинский еще в 2017 году был занесен в базу сайта Миротворец за неоднократное посещение оккупированного Крыма. Известно, что он давал свои сольные концерты.

Скриншот Онлайн-сервис по продаже билетов был засыпан гневными комментариями. Это привело к тому, что в социальных сетях было ограничено возможность писать комментарии под постом о концерте. Но украинцы начали писать комментарии под другими публикациями на странице. "Сам факт того, что вы ограничили возможность оставлять комментарии под постом о "будущих" концертах Шуфутинского в Киеве, свидетельствует о том, что вы понимаете циничность своих действий по приглашению российского певца, незаконно гастролировавшего в оккупированном Крыму", — написал Рефат Чубаров.

Скриншоты Напомним, ранее мы писали, что в Украине хотят запретить концерты всех российских артистов. А также рассказывали, что Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете российских звезд в Украине.