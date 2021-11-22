Стартовала работа над вторым сезоном популярного вокального шоу "Поют все!". Организаторы снова приглашают одаренных украинцев продемонстрировать свой вокальный талант на всю страну. Как принять участие в талант-шоу на канале "Украина" и сразиться за главный приз — читайте в нашем материале Lite . Как принять участие в "Поют все!" Участвовать в шоу могут исполнители, которым исполнилось 14 лет. Для этого не обязательно быть профессиональным вокалистом и иметь опыт выступлений на сцене. "Талантливых и вдохновенных любителей, которые раньше пели только для родных или совсем никогда не выступали перед публикой, тоже ждут продюсеры", — говорят организаторы. Петь участники могут в любом жанре, самостоятельно или в составе вокального коллектива. Для того чтобы держать шанс быть замеченными сразу сотней звезд и побороться за суперприз — полмиллиона гривен — нужно заполнить анкету по ссылке. Также заполненную анкету и прикрепленные видео можно отправить по электронному адресу: [email protected]

Остапчук и Могилевская — звезды шоу "Поют все!" (фото: пресс-служба канала "Украина") Напомним, что в первом сезоне "Поют все!" главный приз и почетное звание победителя получил талантливый юноша Муаяд Абдельрахим. "Я благодарен проекту, ведь он раскрыл меня и мой потенциал. Я очень счастлив и хочу выразить благодарность каждому человеку, который меня поддерживал", — поделился победитель шоу. По словам Муаяда, победа в шоу – это большой шаг вперед и огромный толчок. "Почему-то я уверен, что этот проект мне очень поможет в дальнейшем становлении. Со своей стороны, могу точно сказать — я буду работать еще больше, буду становиться лучше и ни в коем случае не оставлю это дело", — сказал юноша. Ранее мы писали, что в Украине будет запущено новое уникальное шоу.