Субсидия на оплату услуг ЖКХ начисляется, если домохозяйство платит более 15% совокупного дохода за коммуналку.

«По статистике прошлого отопительного сезона субсидианты отдавали за коммуналку в среднем 11 процентов своего дохода, остальное оплачивало государство», — заявила в интервью thepage.ua министр соцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, критерии начисления субсидий «скорректировали в сторону повышения адресности и справедливости»: начали учитывать факты дорогих покупок или наличие второго жилья. Однако по-прежнему каждое обращение за субсидией рассматривается индивидуально.

«Решение о назначении субсидии принимается в течение 10 дней. За это время орган соцзащиты проверит сведения, указанные в заявлении и декларации человека», — отметила она.

Министр также отметила, если заявитель по объективным причинам сам не может прийти в орган соцзащиты для подачи документов, то помочь оформить субсидию ему могут социальные работники по телефону в каждой области есть телефон «горячей линии» местного департамента соцзащиты, по которому можно обратиться с любым вопросом о субсидиях.

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