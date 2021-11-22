В Черноморске (Одесская область) ученица 4 класса местной общеобразовательной школы І-ІІІ степеней проглотила четыре магнита. Они застряли в желудке.

Об инциденте сообщили на Facebook-странице школы. При каких именно условиях ученица проглотила магниты, не уточняется, но в сети есть информация, что это новый TikTok-челлендж.

Ребенок проходил несколько дней с магнитами, в итоге они склеились и застряли в желудке. Понадобилась сложная и дорогая операция. В сообщении говорится, что родители нуждаются в материальной помощи.

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