Недавно сын Тины Кароль Вениамин отпраздновал 13-летие. Звездная мама показала фото с подросшим именинником, ведь специально по этому случаю прилетела в Великобританию, где живет и учится ее наследник. В Лондоне мальчик с 8 лет, он живет в укаинской семье, где уважают и придерживаются национальных традиций, поэтому Веня не забывает о корнях и трепетно относиться к вопросу национальной принадлежности. Он учится танцевать гопку, играет на брабанах и поет народные песни. Так, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, звезда опубликовала в Instagram Stories пару атмосферных фото. Мама и сын запечатлены в традиционных украинских вышиванках. Один из снимков певица коротко подписала, поздравив всех с Днем Достоинства и Свободы, который отмечают 21 ноября.

Тина Кароль с сыном Вениамином надели вышиванки (фото: instagram.com/tina_karol) Следует отметить, что певица провела весь день с сыном. Утром они пошли на воскресную службу, ведь подросток посещает местную воскресную школу и даже иногда помогает священнику как пономарь. Затем артистка провела мальчика в Центр украинской общины в городе Дерби. К слову, Тина обожает путешествовать вместе с сыном. Да, они успели побывать в разных уголках земного шара. Одна из недавних поездок – в Исландию. Кстати, в скадинавской стране мама и сын поупражнялись в точности – они бросали топор в мишень.