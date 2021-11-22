Оккупированный Крым остается украинской территорией. Но на сегодняшний день де-факто контролируется Российской Федерацией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Actualno, опубликовавшее распространенное пресс-службой президента Болгарии Руменом Радевым разъяснение его заявлений. В разъяснении говорится, что Радев неоднократно заявлял, что аннексия Крыма является нарушением международного права и это четкая позиция Софии во всех международных организациях. "С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой", – говорится в заявлении. Также у Радева отмечают, что на дебатах подчеркивалась озабоченность по поводу сложившейся ситуации, которая ведет к напряженности в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников. Напомним, 18 ноября на дебатах перед выборами президента Радев заявил, что оккупированный Крым – это якобы российская территория. МИД Украины потребовал от него официального опровержения.