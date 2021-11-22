Украина готова противостоять Российской Федерации при любом развитии событий. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил важность консолидации усилий цивилизованного мира для противодействия агрессивной политике России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Украинская делегация во главе с Даниловым приняла участие в работе Halifax International Security Forum в Канаде. На форуме обсудили угрозы и сотрудничество Украины с государствами-партнерами. Данилов в частности, заявил о готовности Украины противостоять государству-агрессору при любом развитии событий.

Секретарь СНБО также выразил благодарность канадским и американским партнерам за всестороннюю помощь и поддержку Украины и высказался за углубление политики сотрудничества с США и Канадой.

Накануне Bloomberg сообщил, что американская разведка раскрыла планы России относительно возможного вторжения в Украину. По их информации, атака возможна, как из оккупированного Крыма, так и через границу из России или Беларуси.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность российскими войсками у границ Украины и на территории Беларуси. Он считает, что Россия может использовать их для прямой атаки.

