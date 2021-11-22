Популярная украинская певица ЛУНА (Кристина Герасимова) напомнила всем своим фанатам, что Крым – это Украина. Об этом артистка сказала во время интервью Ксении Собчак на YouTube-канале "Осторожно: Собчак" (чтобы посмотреть все видео – проскрольте страницу до конца). Что ЛУНА сказала о Крыме По словам эха, что у него нет задачи угодить гражданам РФ своей позицией по поводу аннексированного полуострова.

Кадр с видео "Когда меня спрашивают: "Чей Крым?", я говорю, что Крым – это Украина . В моем понимании это место, куда я с самого детства ездила с мамой и папой", – пояснила Кристина. "Мы отдыхали в Гурзуфе. Я помню дачу Чехова, Алушту, рабочий уголок. Теплые воспоминания… Бабушка, которая мне жарила блины, кормила ими, я ныряла в Черное море и плавала. Как я могу считать иначе? Для меня это да", — добавила она.

Кадр с видео Артистка уверяет, что ее слушатели из РФ "не имеют особо претензий к ней по этому поводу". Также в интервью ЛУНА, которая дает много концертов именно в России, призналась, что связывает свое будущее с Украиной и, будучи коренной киевлянкой в нескольких поколениях, хочет жить в украинской столице, где планирует купить квартиру.

Кадр с видео В интервью артистка также рассказала о причинах развода с Юрием Бардашем и призналась, что сейчас счастлива в новых отношениях. А еще она рассказала, что на последних президентских выборах голосовала за Владимира Зеленского. "Мне он показался симпатичным… Сложен был выбор, но мне показалось это интересным", — сказала она.

Кадр с видео Кстати, во время разговора Собчак признала, что в России нет интересных артистов, которых можно было бы назвать "музыкальными революционерами". А вот в Украине личностей, двигающих культуру и шоу-бизнес вперед, очень и очень много. Напомним, недавно жених Анны Тринчер рассказал, сколько он потратил на кольцо Cartier для певицы.