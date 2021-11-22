Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Денис Беринчик возвращается на ринг. Он проведет бой с россиянином Исой Чаниевым, который пройдет 18 декабря в ТРЦ "Терминал в Броварах". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию K2 Promotions. "Беринчик возвращается в ринг: 18 декабря в ТРЦ "Терминал" (Бровары)… пройдет бой чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (15-0, 9 КО) с экс-претендентом на титул чемпиона мира IBF Исы Чаниева (15 -3-0, 7 КО) из России". – говорится в сообщении. Напомним, в июле Беринчик во время боя на голых кулаках победил эксбийца UFC Артема Лобова по прозвищу "Русский молот". Отметим, в октябре 2019 года Беринчик во второй раз защитил чемпионский титул, одолев мексиканца Патрицио Лопеса Морено. Чемпионский пояс Беринчик получил в декабре 2018 года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле следующего года успешно защитил его в поединке с японцем Никито Араковой.