В Днепре, в ходе спецоперации, стражи порядка задержали преступную банду. Злоумышленники совершали вооруженные нападения, кражи и лишали свободы жертв с целью требования несуществующих долгов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции. Согласно данным правоохранителей, 18 ноября члены банды встретились с целью предположительно перераспределения ролей и преступного влияния. Впрочем, в результате конфликта между ними — злоумышленники устроили стрельбу в публичном месте во время которой был ранен один человек. Полиция задержала всех девять членов группировки.

Фото: в Днепре стражи порядка задержали банду (npu.gov.ua) "Это мужчины от 20 до 35 лет. Во время задержания у них провели личные обыски и изъяли семь пистолетов с явными признаками переработки под стрельбу боевыми патронами. Полицейские установили, что организатором группы является 35-летний гражданин Армении, находившийся на территории Украины нелегально" ", – рассказал глава областной полиции Анатолий Щадило. После задержания правоохранители провели более 10 обысков, во время которых были изъяты наркотики и другие вещественные доказательства ранее совершенных преступлений.