Внедорожник прорвал полицейские ограждения и протаранил толпу участников рождественского парада, который проходил в пригороде Милуоки — городке Уокешо (штат Висконсин).

Как пишет DW, погибли не менее пяти человек, еще свыше 40 получили травмы различной степени тяжести.

В полиции отмечают, среди пострадавших есть дети. Глава полиции Дэн Томпсон заявил, что расследование продолжается, уже обнаружены автомобиль и подозреваемый, он задержан.

СМИ также сообщают, что подозреваемый — Дэррел Брукс (темнокожий рэпер MathBoi Fly). Он активно выражал в сети симпатии к идеям черного расизма. Ранее Брукс был осужден за домашнее насилие и был отпущен под залог в тысячу долларов.

