Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов «референдума» 2014 года в Донецкой области. Мужчина призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к «ДНР».

Как сообщает пресс-центр СБУ, задержанный подстрекал людей к массовым беспорядкам под видом проведения митингов и общественных собраний.

«Противоправную деятельность организовал руководитель местной коммерческой структуры вместе с сообщниками. Задокументированы факты их провокационных действий на территории Великоновоселковского района», — говорится в сообщении силовиков.

Затем злоумышленник покинул подконтрольную украинским властям территорию Донецкой области и длительное время скрывался от правосудия в оккупированном Крыму. В 2017 году следователи органов безопасности заочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.

Накануне силовики получили информацию о том, что мужчина вернется на подконтрольную украинским властям территорию по личным делам. Его местонахождение установили и задержали.

Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний боевика террористической организации «ДНР» Дениса Куликовского, который возглавлял незаконную тюрьму «Изоляция» в оккупированном Донецке.

Служба безопасности Украины и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом, к владельцу которого применены санкции СНБО. Речь идет о Тарасе Козаке.