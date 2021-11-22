Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию Bloomberg об угрозе вторжения РФ в Украину. Издание, напомним, сообщало, что американская разведка раскрыла планы России относительно возможного вторжения в Украину. По их информации, атака возможна, как из оккупированного Крыма, так и через границу из России или Беларуси.

Россия в свою очередь обвиняет Украину в наращивании силы. Как сообщает «Интерфакс», Песков говорит, что сообщения о готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса:

«Нагнетание напряженности — это попытка представить РФ как сторону, которая угрожает процессу урегулирования. И, конечно же, нельзя исключать, что это камуфляж для прикрытия агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве, имеется в виду агрессивные (помыслы) в плане желания решить проблему юго-востока (Украины) силовыми методами».

По его словам, Киев якобы и сам наращивает силы:

«Киеву помогают наращивать силы, Киеву поставляют значительное количество вооружений, включая современное и высокотехнологичное. И все это, конечно, мы наблюдаем с большой тревогой».

Украина готова противостоять Российской Федерации при любом развитии событий. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил важность консолидации усилий цивилизованного мира для противодействия агрессивной политике России.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность российскими войсками у границ Украины и на территории Беларуси. Он считает, что Россия может использовать их для прямой атаки.