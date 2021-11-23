Два патрульных катера типа «Island» на борту судна «Ocean Grand» прибыли в Одессу.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

Там отметили, что безопасность на переходе по Черному морю обеспечивали корабли и авиация Военно-Морских Сил ВС Украины.

В настоящее время грузовое судно ошвартовано в Одесском морском порту.

Напомним, два новых катера являются частью американского пакета мер безопасности для Украины. Ранее Украина уже получала «Island» — они получили название «Славянск» и «Старобельск». Новые будут называется «Фастов» и «Сумы». Пятый катер такого типа ожидается в Одессе до конца года.

Интересно, что последнюю часть перехода Ocean Grant сопровождал собрат — «Айленд» «Славянск». Он встретил сухогруз у пролива Босфор. Также некоторое время судно сопровождал вертолет Ми-14 украинской морской авиации.Фото: ТРС МО Украины «Бриз»