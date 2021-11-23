В этом году "черная пятница" пройдет в локдаун. Однако, несмотря на вакцинацию, Минздрав рекомендует избегать большого скопления людей. Поэтому альтернативой остается онлайн-шоппинг. Однако не стоит забывать о рисках мошенничества. В частности, преждевременная проверка интернет-магазинов убережет от аферистов, сообщает YouContro. Как известно, мошенники любят моменты, когда люди спешат и теряют бдительность. Поэтому у них нет времени не то что на тщательную проверку, но и обычную осмотрительность. Из-за "безумных скидок" покупатели действуют быстро и безрассудно. Также часто интернет-магазины работают в так называемой "серой" зоне отечественного правового поля. Поэтому следует выяснить официальное название и код ЕГРПОУ юридического лица или физического лица-предпринимателя. Это можно сделать либо в контактных данных интернет-магазина, либо в угле, если регистрационные документы на сайте отсутствуют. Кроме того, нужно посмотреть "Условия возврата товара", там могут быть контактные данные именно юридического лица. Получив данные в первую очередь следует проверить: юридический статус (не находится в процессе прекращения) и не имеет проблем с налоговой; как давно работает интернет-магазин и не создали ли его исключительно под "черную пятницу"; судебную историю и наличие исполнительных производств. Если же продавец – ФЛП, то нужно проверить его и как предпринимателя по тем же критериям. Как действуют мошенники Да, если человек хочет приобрести телефон, то он найдет самое дешевое предложение в одном из интернет-магазинов. Тогда продавец выдвигает требование предварительной оплаты на карту и обещает отправить смартфон по почтовой отправке. Оплатив заказ покупателю поступает сообщение о том, что смартфон отправлен. После двух недель ожидания и заверений, что вот-вот все приедет, покупатель замечает, что по номеру телефона продавца никто не отвечает, а сам магазин прекратил существование. Как уберечься от мошенников В "Черную пятницу" нужно быть особенно осмотрительными, чтобы не наткнуться на мошенников. В частности, нужно заблаговременно составить список товаров/услуг и выбрать магазины, в которых вы хотите их приобрести. Также важно произвести предварительную проверку продавцов с помощью открытых данных. Чтобы заранее подстраховаться, используйте послеоплату, а именно когда осмотрите товар и убедитесь в его качестве. Старайтесь не использовать предоплату, особенно когда средства перечисляются на обычную, а не ФЛП карту продавца. Поэтому если магазин работает официально, у него должен быть банковский счет ФЛП или юридического лица. Ранее мы сообщали, что задержали мошенников, которые в Украине воровали деньги у покупателей интернет-магазинов. Также мы писали, что мошенники разводят пожилых украинцев на сумасшедшие деньги.