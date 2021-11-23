На днях икона стиля и модель Хейли Бибер отметила 25-летие. Среди множества пожеланий для фэшн-дивы выделялось приветствие ее мужа, певца Джастина Бибера. "Моему любимому хлюпику на день рождения. Мое сердце принадлежит тебе. Мои глаза принадлежат тебе, мои губы принадлежат тебе. Я весь твой. Я так счастлив быть твоим. Ты моя навсегда. Жизнь никогда не имела большего смысла, пока ты не стала моей женой Я никогда не перестану любить тебя, я никогда не перестану обнимать тебя и никогда не перестану защищать тебя… Ты – моя королева, мне более чем достаточно, и я буду каждый день заставлять тебя чувствовать себя королевой, какой ты являешься. бабушка со своим португальским акцентом, "счастливого дня рождения, мала!". Люблю тебя до конца веков, а потом и после этого:)", — написал Джастин. После юноша застигнул несколько фото с празднования этого события. Парные луга музыканта и иконы стиля еще раз доказывают, как удачно они "синхронизировались". Хейли надела бархатный комбинезон с тонким поясом на талии, который подчеркнул ее стройную фигуру. Дополнили образ шикарные детали: длинные серьги с камнями и босоножки на высоких шпильках. Волосы звезда уложила в вариацию вечно модной "мальвинки", а макияж сделала в приглушенных золотисто-бронзовых тонах. Муж девушки надел широкие черные брюки, белую футболку-оверсайз, а также черный кожаный плащ. Завершили его образ шапка бин и черные туфли. Пара сделала несколько общих фото, показав, как удачно они смотрятся вместе. Вдохновение для всех влюбленных пар обеспечено!

Хейли и Джастин Бибер (фото: instagram.com/justinbieber) Читайте также о 5 звездах, которые после расставания кардинально изменили образ.