Народные депутаты хотят ужесточить наказание за совершение смертельных дорожно-транспортных происшествий. В Верховную Раду Украины внесли сразу три соответствующих законопроекта.

Законопроект №6240 «О внесении изменений в статьи 286 и 286-1 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей», который внесла внефракционный депутат Юлия Светличная, предусматривает наказание до 8 лет. По ее мнению, виновник ДТП с тяжелыми травами или смертельным исходом должен получить от 5 до 8 лет тюрьмы (сейчас 3-8 лет) с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет (сейчас до 3 лет).

За нарушение правил дорожного движения с несколькими погибшими по вине нарушителя – срок увеличится до 8-12 лет (сейчас 5-10 лет), а права управлять транспортным средством лишат пожизненно. Такое же наказание предлагается за совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, повлекшее смерть. Если же жертв будет больше, срок составит 12-15 лет (сейчас 7- 12 лет).

Чуть более мягкое наказание предлагает альтернативный законопроект №6240-1 от фракции «Слуга народа»: от 7 до 12 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 5-7 лет в случае ДТП с тяжелым или смертельным исходом, пишет «РБК-Украина».

Третий законопроект №6240-2 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за уголовные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта» предлагает за ДТП, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения сажать виновника на срок от 5 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством на 5 лет.

Накануне Дзержинский районный суд Харькова вынес вердикт Николаю Харьковскому, который устроил смертельное ДТП в Харькове, по еще одному делу о нарушениях правил дорожного движения несовершеннолетним водителем.

Адвокат Богдан Кушнир отмечал, что есть опасность, что несовершеннолетний Николай Харьковский, который устроил смертельное ДТП в Харькове, избежит наказания, если к нему не будет приковано общественное внимание.