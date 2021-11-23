23 ноября на горе Поп-Иван Черногорский в Карпатах выпал сильный снег, а температура воздуха опустилась до 6 градусов мороза.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.

По состоянию на утро 23 ноября, на горе Поп-Иван Черногорский облачная и туманная погода. Ветер там западный, его скорость достигает 3 м/с. Бывшая обсерватория на одной из самых высоких вершин Карпат полностью покрыта снегом.

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