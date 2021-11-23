Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приехал в центр вакцинации с ребенком. Его девятилетнему сыну Давиду сделали первую прививку от Covid-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу премьер-министра Израиля. "Сегодня мы начинаем всеизраильскую кампанию по вакцинации детей, прежде всего, чтобы их защитить. Сейчас привились Давиду. Это защищает и наших детей, и наших родителей, и все Государство Израиль", — говорится в сообщении.

Фото: премьер-министр Нафтали Беннет с сыном Давидом приехал на вакцинацию (facebook com/@PMORUS) Премьер-министр Нафтали Беннет также призвал всех родителей отвести своих детей в центры вакцинации для защиты от коронавирусной инфекции. Напомним, во вторник, 23 ноября, в Израиле начали вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет препаратом Pfizer/BioNtech. Отмечается, что половина от количества зарегистрированных случаев заражения за последние несколько дней приходится на детей в возрасте до 11 лет. В этой возрастной категории находятся до 9,4 млн. жителей Израиля.