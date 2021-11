В канун Рождества можно написать письмо членам британской королевской семьи. При этом можно получить ответную даже рождественскую открытку. В издании The Inspiration Edit опубликовали подробную инструкцию, как это можно сделать. У принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон нет страницы в Facebook, поэтому нужно будет писать традиционное письмо. В статье говорится, что при обращении к герцогу и герцогини Кембриджским необходимо использовать титулы "Ваше Королевское Высочество" или "Дорога Мадам". Обращаться к герцогини по имени недопустимо. Кроме того, письмо должно иметь официальный тон. В нем можно немного рассказать о себе. Также важно не забыть указать свой обратный адрес и закончить письмо словами "ваш искренне" или "очень искренне". Куда писать Адрес для письма герцогини Кембриджской: The Duchess Of Cambridge Kensington Palace London W8 4PU England Вы можете написать герцогини о многом. Возможно, вы хотели бы представиться, рассказать о ее благотворительной деятельности и т.д. Любопытно, что королева Великобритании Елизавета II раньше сама пересматривала письма, приходившие в адрес Букингемского дворца. Теперь за нее это делают помощники. При этом королева тоже иногда отвечает на письма. Конечно, текст составляет не она, но Елизавета II собственноручно подписывает их. Напомним, Елизавета II удивила появлением за рулем авто после проблем со здоровьем. Мы также писали, что Елизавета II впервые после медосмотра в больнице примет участие в публичных мероприятиях.