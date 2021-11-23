Премьер-министр немецкой земли Бранденбург Дитмар Воидке объявил о введении новых ограничений для непривитых от коронавируса. Невакцинированные могут посещать только продуктовые магазины и аптеки, а также контактировать только с родственниками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воидке по итогам заседания регионального правительства. "Сегодня мы в правительстве после предварительного обсуждения приняли решение вновь значительно усилить постановление об ограничении для земли Бранденбург", — сказал в ходе выступления премьер, которое транслировал телеканал N24. Воидке отметил, что усиление карантина призвано сократить распространение коронавируса, включая штамм "Дельта". По его словам, люди без прививки от COVID смогут посещать только продуктовые магазины и аптеки. Контактировать им можно только с "с членами своего домохозяйства" в группах не более пяти человек. В особо нарушенных коронавирусом регионах для невакцинированных вводится комендантский час. Им запрещено находиться на улице и общественных местах с 22:00 до 06:00. Во время действия комендантского часа будут закрыты дискотеки, ночные клубы и другие развлекательные заведения. Планируется, что новые ограничения будут действовать до 15 декабря. Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала власти германских земель усилить коронавирусные ограничения. Отметим, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал ситуацию с коронавирусом в стране очень серьезной.