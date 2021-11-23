Погода в Киеве завтра, 24 ноября, будет холодная, ожидается мокрый снег. Водителей предупреждают об гололедице на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Патрульной полиции Киева. "По данным Укргидрометцентра, 24 ноября в Киеве ожидаются осадки мокрого снега, на дорогах гололедица. Водители, будьте внимательны за рулем, следите за дорожной обстановкой и соблюдайте правила дорожного движения", — говорится в сообщении. Также водителей призывают сменить шины на своем авто на зимние, а пешеходов – использовать светоотражающие элементы. Напомнив, сегодня в Киеве выпал первый снег, и к вечеру образовались огромные пробки на дорогах. Также РБК-Украина публиковало прогноз погоды на неделю.