Национальный банк Украины (НБУ) на 24 ноября 2021 установил официальный курс на уровне 26,86 гривен за доллар. Курс вырос на 21 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора. Официальный курс гривны по отношению к доллару на 24 ноября установлен на таком уровне: 26,8604 гривен за 1 доллар (+0,2016 грн). При этом курс доллара на 23 ноября составляет 26,6588 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара вырос до максимума за 2,5 месяца. Выше курс был только 6 сентября – 26,9298 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua) Межбанк Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 23 ноября 2021 г. в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 26,81 гривен за доллар, курс в покупке до 26,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,15 гривен за евро. Прогноз В ближайшей неделе ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,95 грн., а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.