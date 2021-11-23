МИД Литвы вручил ноту протеста представителю посольства Беларуси. Ноту вручили из-за планов Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС до конца года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства. В литовском ведомстве заявили, что ввод энергоблока в эксплуатацию удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде в Литве и других странах региона. "Представителю посольства Беларуси в Литве вручили ноту протеста в связи с планами Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС до конца года", — говорится в сообщении. Напомним, первый энергоблок Белорусской атомной электростанции в июне был включен в объединенную энергосистему страны. После этого Литва прекратила импорт электричества из Белоруссии из-за своих электросетей. Также РБК-Украина сообщало, что ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС планировалось на 2020 год, второго – на 2021; а Литва просила Минск остановить запуск атомной станции и допустить на нее международных экспертов.