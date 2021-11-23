Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о первом пересмотре программы Stand-By с Украиной. Фонд также выделяет транш кредита на 500 млн специальных прав заимствования (SDR), что составляет около 700 млн долларов.

Об этом говорится на сайте МВФ.

Фонд продлил срок действия программы Stand-By, которая заканчивается в декабре 2021 года, еще на шесть месяцев.

«Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил сегодня первый обзор экономических показателей Украины в соответствии с 18-месячным соглашением о резервном кредитовании (SBA), которое было одобрено 9 июня 2020 года. Завершение обзора позволяет властям выделить сумму, эквивалентную примерно 699 миллионам долларов США, в результате чего общие выплаты в рамках действующего СБА составят примерно 2,8 миллиарда долларов США», — говорится в сообщении.

Кроме того, одобрено продление соглашения о резервном кредитовании до конца июня 2022 года и перераспределение выплат по программе, а также запрос властей Украины об отказе от несоблюдения критерия эффективности декабря 2020 года по гарантированному государством долгу в свете уже предпринятых корректирующих действий.

Деньги от МВФ должны помочь Украине справиться с последствиями кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Как сообщалось ранее, Украина ожидает очередной транш от Международного валютного фонда — 750 млн долларов, а также 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС в конце ноября — начале декабря 2021 года.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,9%. По сравнению с июлем прогноз ухудшен на 0,1 п.п. (С 6,0%)