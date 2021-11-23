На Донбассе против украинской армии с 2014 года воевали около 20 наемников из Финляндии. По законам страны участие граждан в зарубежных конфликтах не запрещено, и, похоже, что по ним не ведется следствие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финский портал Yle. По данным некоторых СМИ, на стороне гибридной армии России воевали около 20 финских граждан. Также в материале приводятся истории нескольких боевиков, не скрывающих своего участия в войне. В отличие от других европейских стран в Финляндии участие в зарубежных войнах не наказывается, но есть уголовная ответственность за военные преступления. А финский министр Анна-Мая Хенрикссон не исключает, что наемники могут быть виновны в многочисленных преступлениях, подлежащих наказанию в Финляндии. Журналисты отмечают, что обращались за разъяснением в местные органы власти, но "создается впечатление, что никто не расследует, могли ли финские боевики участвовать в преступлениях на Донбассе". Издание считает, что один из ключевых финских боевиков в Донбассе Йохан Бекман организовывал прибытие других наемников из Финляндии. А другой финн – Янус Путконен – был лично знаком с бывшим предводителем "ДНР" Александром Захарченко и участвовал в недопуске иностранных журналистов на Донбасс. Напомним, ранее чешский суд приговорил наемника Мартина Кантора к 20 годам заключения за участие в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. А в Латвии приговорили бывшего боевика так называемой "ЛНР" Бенеса Айо ("Черный Ленин") к 2 годам и 6 месяцам в тюрьме. Но не за преступления в Донецкой области.