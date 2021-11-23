Простой способ усилить защитные силы организма в холодное время года – это, как ни странно, принимать коллаген. "Простите, — скажете сейчас вы. — Коллаген же нужен для кожи, костей, суставов… К чему здесь иммунитет?". Дело в том, что коллаген – это белок. А белок – это строительный материал наших клеток тканей и органов, рассказала в своем Instagram нутрициолог Марина Сергеева.

Достаточно болеть, пора укрепить иммунитет (фото: pexels.com) Не зря белок стоит на первом месте в аббревиатуре БЖУ. И это потому, что у него три жизненно важные функции: Структурная (строительная). Транспортная (белки доставляют в клетки все необходимое). Иммунная (так как иммунные клетки – это тоже белки). И что получается, если есть дефицит белка: материалов для строительства новых не хватает, мало транспортных белков – витамины и микроэлементы носить в клетки некому, поэтому они просто не будут усваиваться, иммунных клеток будет очень мало – а это и есть причина слабого иммунитета. И как бы мы его ни стимулировали и ни ели витамины, результата не будет.

Когда даже витамины не помогают (фото: pexels.com) Теперь ясно, почему я принимаю коллаген каждый день в течение 3,5 лет? И когда на своих консультациях я вижу в анализах низкий белок – я всегда вставляю в программу курс приема коллагена. С ним все процессы обновления ускоряются в разы. И если честно, хороших анализов я практически не встречала за весь свой многолетний опыт в нутрициологии. Что говорить, свои анализы мониторят каждые полгода и стараюсь держать белок в норме. Сейчас в связи с вирусом это очень важно. Сколько коллагена следует принимать? По 1 столовой ложке в день. Перед применением средства проконсультируйтесь со своим врачом. Ранее нутрициолог назвала лучшую натуральную истоку кальция.