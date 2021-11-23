Боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. В результате двое бойцов получили ранения.
Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.
За прошедшие сутки боевики три раза применили оружие, запрещенное минскими договоренностями.
Они обстреляли позиции наших военных в направлении Попасной из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в сторону Причепиловки российские наемники дважды открывали огонь, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Лебединского оккупанты два раза открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра.
Возле Каменки российские наемники обстреляли наши позиции из минометов 82-го калибра. А в районе Павлополя противник применял крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В результате этих обстрелов сразу двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Состояние здоровья одного из них тяжелое.
Наши бойцы открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Напомним, издание Bloomberg сообщало, что американская разведка раскрыла планы России относительно возможного вторжения в Украину. По их информации, атака возможна, как из оккупированного Крыма, так и через границу из России или Беларуси.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ответ на эти публикации заявил, это Украина наращивает силы. Песков утверждает, что сообщения о готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса.