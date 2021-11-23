Командование ВС РФ наращивает боеготовность российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«22 ноября в соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов началось масштабное командно-штабное обучение с привлечением мобилизационного резерва, подразделений «силовых структур» и оккупационных администраций. Контроль за проведение учений осуществляется комплексной комиссией 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ», — говорится в сообщении.

Разведка также добавляет, что проведение учений сопровождается активизацией деятельности российских пропагандистских СМИ по подготовке очередных фейковых материалов по дискредитации подразделений Объединенных сил.

Напомним, издание Bloomberg сообщало, что американская разведка раскрыла планы России относительно возможного вторжения в Украину. По их информации, атака возможна, как из оккупированного Крыма, так и через границу из России или Беларуси.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ответ на эти публикации заявил, это Украина наращивает силы. Песков утверждает, что сообщения о готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса.