В Харьковской области из-за ремонтных работ на станции Люботин временно изменится расписание поездов. Изменения будут действовать в период с 15 по 20 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ. Как отмечает перевозчик, изменение времени отправления и задержек в пути 16 пассажирских поездов, проходящих через Харьков, может составить до 30 минут. "Это будет отражено в расписаниях, системе продаж и непосредственно в билетах уже завтра, 24 ноября", – уточнили в УЗ. Кроме того, для поездов №142/141-114/113 Львов – Бахмут и №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка в обоих направлениях на период с 15 по 20 декабря будет изменен маршрут в объезд Харькова. Поезд Львов – Бахмут – Львов не будет останавливаться на станциях Святогорск, Изюм, Балаклея, Харьков. Зато остановки состав будет делать в Славянске и Лозовой. С маршрута поезда Ивано-Франковск – Константиновка – Ивано-Франковск исключены остановки на станциях Святогорск, Изюм, Лиман, Славянский курорт, Харьков. Вместо них состав будет останавливаться в Славянске и Лозовой. В УЗ обратили внимание пассажиров, что эти изменения затрагивают только рейсы в период с 15 по 20 декабря, продажи на которые были временно ограничены для доработки графика. Напомним, 23 ноября в Украине произошел сбой в работе поездов из-за обрыва контактной сети, в результате были задержаны несколько составов.