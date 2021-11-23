Украинцы продолжают массово уезжать на заработки в Польшу. Для оттока рабочей силы есть сразу несколько причин: дорогая коммуналка в Украине, более высокие зарплаты в Польше.

Как рассказала директор Департамента рекрутации аналитического центра компании по международному трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда, число заявок на вакансии от украинцев, которые еще никогда не работали за рубежом, выросло.

«Финансовые трудности также побуждают выезжать на работу в Польшу тех украинцев, еще никогда не работавших за границей. Они выбирают Польшу из-за географической близости и потому, что на польских заводах можно работать 3 месяца по безвизу, не имея подобного опыта работы в Украине», – цитирует ее Обозреватель.

Эксперт отмечает, заробитчан не пугают даже риски быть обманутым мошенническими фирмами-посредниками, которые предлагают услуги по трудоустройству за границей.

«Государство никак не контролирует этот рынок. Система лицензирования, которая существует на сегодня в Украине, – это, конечно, бюрократическая преграда, которая не защищает обычных украинцев от мошенников. Не мешает мошенникам получать эту лицензию. Потому что скажем откровенно, ее можно купить», – объясняет президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Отметим, для Украины трудовая миграция очень опасна. Наша страна катастрофически теряет рабочую силу. В свое время с аналогичной проблемой столкнулась и Польша, граждане которой уезжали в Германию, Англию, Норвегию. Но дефицит сейчас компенсируют украинцы. В нашу страну на работу так массово не поедут — слишком низкие зарплаты.

