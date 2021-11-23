Контрразведка СБУ не допустила утечки за пределы Украины информации о разработках отечественного оборонно-промышленного комплекса. Мужчине, который пытался продать за границу секретные данные, сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом сообщает пресс-служба управления СБУ в Киеве.

Житель Николаева, который ранее работал на оборонном предприятии, подговорил бывшего коллегу сдать ему часть проекта, над которым тот работал. Секретную информацию он оценил в $2 млн.

В ходе проведения спецоперации контрразведчики задокументировали получение нескольких авансов от иностранцев в размере $7 тыс.

«После длительных и объемных исследований большого массива информации эксперты по вопросам государственной тайны Министерства обороны Украины подтвердили, что указанные материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Ее утечка может нанести вред обороноспособности страны, экономическим и информационным интересам государства», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника при передаче $243 тыс. за указанную часть оборонных сведений.

Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов «референдума» 2014 года в Донецкой области. Мужчина призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к «ДНР».

Служба безопасности опубликовала отдельные элементы показаний боевика террористической организации «ДНР» Дениса Куликовского, который возглавлял незаконную тюрьму «Изоляция» в оккупированном Донецке.

Служба безопасности Украины и Украэрорух заблокировали попытку использования воздушного пространства Украины бизнес-джетом, к владельцу которого применены санкции СНБО. Речь идет о Тарасе Козаке.