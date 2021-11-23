В пункте пропуска "Милово" (Луганская область) пограничники разоблачили мужчину, который пытался вывезти в Россию 22 кг пороха. Соответствующее "содержимое" было обнаружено во флаконах для заправки принтеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГНСУ. По информации ведомства, флаконы с порохом были найдены у 39-летнего водителя автомобиля "Рено", следовавшего из Украины в РФ. Так, во время погранично-таможенного досмотра транспортного средства, в салоне машины были найдены коробки, в которых находились флаконы вроде бы с "тонером для заправки принтеров". Однако вместо обещанного содержимого, изображенного на этикетках, правоохранители обнаружили во флаконах более 22 кг пороха. Как рассказали в ГНСУ, водитель заявил, что превысил товар по просьбе знакомого и якобы не знал, что во флаконах находится совсем другая смесь. Пограничники уже направили сообщение правоохранителям об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 201 УК (Контрабанда). Продолжаются следственные действия.

Фото: украинец пытался вывезти в РФ 22 кг пороха под видом "заправки" для принтеров (dpsu.gov.ua)