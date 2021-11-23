В ночь на 23 ноября в Харькове скончался ветеран Второй мировой войны, бывший узник фашистских лагерей, который посещал позиции ВСУ на Донбассе — Игорь Федорович Малицкий. Ему было 96 лет.

Об утрате в Facebook сообщили депутат Харьковского горсовета Игорь Исаенко и журналист Леонид Логвиненко.

Малицкий был главой Харьковского областного совета борцов антифашистского сопротивления, бывшим узником фашистских концлагерей (среди них «Аушвиц»/»Освенцим»), ветераном труда, отличником образования Украины, Кавалером ордена «За заслуги» – II степени, профессором и кандидатом технических наук.

В 2020 году Малицкий посетил позиции ВСУ на Донбассе.

Игорь Федорович родился 12 февраля 1925 года в Харькове. Его отец был репрессирован в 1938 году, мать умерла после войны, а самого Малицкого во время оккупации Харькова в 1943 году похитили немецкие захватчики и вывезли в Германию. Пройдя через концлагеря, он принял участие в восстании в мае 1945 года и с группой бывших заключенных с боями пошел навстречу освободителям.



Напомним, издание Bloomberg сообщало, что американская разведка раскрыла планы России относительно возможного вторжения в Украину. По их информации, атака возможна, как из оккупированного Крыма, так и через границу из России или Беларуси.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ответ на эти публикации заявил, это Украина наращивает силы. Песков утверждает, что сообщения о готовящемся военном вторжении РФ в Украину может служить ширмой для якобы агрессивных устремлений Киева по силовому решению проблемы Донбасса.