По меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, погибли в результате аварии и пожара в автобусе, который перевозил туристов в Болгарии.

Как сообщают СМИ, туристы из Северной Македонии возвращались в Скопье после поездки в Стамбул.

Всего в автобусе было 52 человека, семеро из них выжили. МВД Болгарии подтвердило гибель 45 человек. Также официально сообщается, что среди погибших — 12 несовершеннолетних.

Пострадавшие были доставлены в больницу в Софии с ожогами лица и верхних дыхательных путей, некоторым из них потребуется операция.

Медики говорят, что семь человек выпрыгнули из горящего автобуса. Сейчас они в стабильном состоянии.

Причина аварии пока неясна. Рассматриваются две версии трагедии: ошибка водителя или техническая неисправность. Фото: Reuters

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