Экспертный совет при правительстве Чехии предложил ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всего населения. В частности, для людей старше 60 лет и работников некоторых профессий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES. Министерство здравоохранения Чехии в ближайшее время должно предоставить детальный перечень профессий, для которых планируется ввести обязательную вакцинацию. В частности, в список могут включить медиков и работников медучреждений и сферы попечительства, военных, полицию, пожарных. Вакцинация может стать неотразимой для ряда профессий уже с 1 февраля 2022 года. Исключение из обязательства предусматривается для людей с подтвержденными противопоказаниями для вакцинации. Отметим, что в Чехии полностью вакцинировано 58% взрослого населения. Напомним, ранее в Чехии был введен жесткий карантин для невакцинированных.