В Черноморске (Одесская область) 23 ноября на улице обнаружили обгоревший труп женщины, которая, как оказалось, которая умерла от передозировки наркотиками еще две недели назад.

Об этом сообщили в Муниципальной варте Черноморска.

Известно, что тело женщины сжег мужчина, в квартире которого она еще 2 недели назад скончалась.

Сотрудники Муниципальной варты установили место жительства подозреваемого мужчины. На место вызвали участкового работника полиции, вместе с которым зашли в квартиру. Преступник признался в совершенном.

Правоохранители задержали убийцу 24-летнего полицейского Александра Фахруддинова, им оказался сослуживец — Станислав Шевцов. Уроженец города Енакиево Донецкой области (сейчас находится на оккупированной территории) застрелил коллегу в ходе обычной бытовой ссоры.