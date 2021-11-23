В Украине начнут прививать третью (бустерную) дозу вакцины от COVID-19 только после того, как будет вакцинировано по меньшей мере 50% населения, заявил первый заместитель председателя Минздрава Александр Комарида. Об этом 23 ноября передает "Общественное". Сегодня на открытии центра вакцинации в мечети Ар-Рахма в Киеве он отметил, что бустерная доза в Украине будет введена в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Замминистра проинформировал, что в настоящее время только пять стран разрешили использование бустерной дозы. "Позиция ВОЗ пока не будет использовать бустерную дозу. Мы на постоянном контакте с ВОЗ, и когда будет такая необходимость, мы будем следовать их рекомендациям и вводить бустерную дозу", — заявил Комарида. Он уточнил, что третьей вакциной станут прививать уже после иммунизации половины взрослых украинцев: "не раньше, чем будут провакцинированы 50% населения". Здесь следует напомнить, что несколько дней назад в Минздраве называли условием для введения бустерной дозы вакцинацию не 50%, а 60% граждан. В частности, об этом сказал глава ведомства Виктор Ляшко в эфире "Завтрака с 1+1". "Третья, бустерная доза, в Украине будет. Но приоритетом для власти и для всех сейчас должна быть вакцинация по крайней мере первыми дозами. Чем больше украинцев будут вакцинированы двумя дозами, тем лучше эпидситуация в стране. Мы перейдем на бустер, когда вакцинируем по меньшей мере 60% украинцев, по крайней мере, одной дозой", — рассказал министр. Недавно Ольга Голубовская объяснила, кому из украинцев нужна третья доза вакцины от COVID-19.